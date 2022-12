LeFlore County sports scores for Saturday.

Boys

Indianola 54, Cameron 46

Riverside 67, Howe 60

Wister 68, LeFlore 30

Kinta 42, Panama 20

Girls

Cameron 54, Lakewood Christian 11

Keota 52, LeFlore 35

Panama 43, Porum 29

Whitesboro 48, Summit Christian 27

Quinton 40, Wister 39

