By Craig Hall

LeFlore County sports scores for Thursday.

Boys

Braggs 58, Arkoma 55

Smithville 68, Bokoshe 40

Panama 50, Hulbert 32

Girls

Heavener 73, Arkoma 21

McCurtain 54, Bokoshe 19

Muldrow 70, Howe 33

Panama 46, Hulbert 25

Whitesboro 43, Rattan 38

