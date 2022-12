LeFlore County scoreboard for Monday.

Basketball

Girls

Panama 51, Oaks 31

Wister 38, McCurtain 33

Boys

Arkoma 54, Union Christian 28

Wister 73, Bokoshe 22

LeFlore 83, Keota 39

Panama 43, Canadian 32

