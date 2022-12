By Craig Hall

LeFlore County scoreboard for Friday.

Basketball

Girls

Porum 59, Arkoma 20

Moss 55, Bokoshe 10

Panama 43, Heavener 36

Howe 57, Oktaha 46

Quinton 75, LeFlore 48

Pocola 50, Wilburton 23

Boys

Arkoma 47, Porum 44

Heavener 50, Panama 37

Oktaha 53, Howe 40

LeFlore 69, Quinton 64

Pocola 57, Wilburton 31

Sallisaw 60, Poteau 54

