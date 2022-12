LeFlore County scores from Thursday.

Girls

Keota 60, Cameron 28

Red Oak 66, LeFlore 42

Stigler 51, Talihina 30

Kinta 55, Wister 42

Boys

Keota 43, Cameron 38

Stigler 47, Talihina 39

Wister 52, Kinta 34

