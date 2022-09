LeFlore County scoreboard 9-29-2022

By Craig Hall

The LeFlore County scoreboard for Thursday.

Fast pitch softball:

Cameron 3, Pittsburg 2

Whitesboro 2, Roff 0

Whitesboro 8, Cameron 0

Kiefer 6, Heavener 2

Sequoyah-Tahlequah 5, Heavener 2

Howe 7, Stroud 1

Howe 4, Fairland 3

LeFlore 12, Verden 4

Stuart 11, LeFlore 0

Pocola 16, Chelsea 3

Pocola 1, Commerce 0

Eufaula 3, Spiro 2

Cyril 5, Wister 1

Fall baseball:

Wister 11, Red Oak 0

Wister 14, Canute 4

