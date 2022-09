The LeFlore County scoreboard from Monday.

Fast pitch softball

Cameron 17, LeFlore 6

Heavener 13, Hugo 0

Heavener 17, Hugo 1

Pocola 10, Panama 0

Poteau 12, Checotah 0

Poteau 10, Checotah 0

Sperry 8, Spiro 5

Crowder 13, Talihina 7

Wister 10, Crowder 0

Fall baseball

Wister 10, Cameron 0

Smithville 16, Whitesboro 2

To submit scores or other information, email craig@heavenerledger.com or text (918) 626-1215.