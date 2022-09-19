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Commissioners’ agenda 9-19-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE PETITION FOR NAME CHANGE FROM LEFLORE COUNTY CONSOLIDATED RURALWATER DISTRICT NO. 1 TO CONSOLIDATED RURAL WATER DISTRICT NO. 12.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION FOR CONSTRUCTION WITHIN COUNTY RIGHT OF WAY LOCATED AT CROSS ROAD OF CONSER ROAD AND DALLAS KELLEY LOOP, AS SUBMITTED BY KIAMICHI ELECTRIC COOPERATIVE.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO APPOINT DEANA MORRISON, REPLACING VICTORIA WHITEFIELD, AS FIRST DEPUTY FOR THE LEFLORE COUNTY ASSESSORS’ OFFICE.
- DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION RE: DESIGNATION OF FEDERAL FOREST SERVICE PAYMENTS FOR FISCAL YEAR 2023.
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE ACCOUNT AGREEMENT BETWEEN COMMUNITY STATE BANK AND LEFLORE COUNTY REGARDING LEFLORE COUNTY PUBLIC BUILDING AUTHORITY ACCOUNT.
- ADJOURN.