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Commissioners’ agenda 9-19-2022

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courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  3. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  4. BONDS
  5. MONTHLY FEE REPORTS.
  6. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  7. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  8. NEW BUSINESS.
  9. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  10. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  11. BURN BAN.
  12. CONSER ROAD PROJECT(S).
  13. REVIEW AND POSSIBLY APPROVE PETITION FOR NAME CHANGE FROM LEFLORE COUNTY CONSOLIDATED RURALWATER DISTRICT NO. 1 TO CONSOLIDATED RURAL WATER DISTRICT NO. 12.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION FOR CONSTRUCTION WITHIN COUNTY RIGHT OF WAY LOCATED AT CROSS ROAD OF CONSER ROAD AND DALLAS KELLEY LOOP, AS SUBMITTED BY KIAMICHI ELECTRIC COOPERATIVE.
  15. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO APPOINT DEANA MORRISON, REPLACING VICTORIA WHITEFIELD, AS FIRST DEPUTY FOR THE LEFLORE COUNTY ASSESSORS’ OFFICE.
  16. DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION RE: DESIGNATION OF FEDERAL FOREST SERVICE PAYMENTS FOR FISCAL YEAR 2023.
  17. REVIEW AND POSSIBLY APPROVE ACCOUNT AGREEMENT BETWEEN COMMUNITY STATE BANK AND LEFLORE COUNTY REGARDING LEFLORE COUNTY PUBLIC BUILDING AUTHORITY ACCOUNT.
  18.  ADJOURN.
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