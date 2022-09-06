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Commissioners’ agenda 9-6-2022
POTEAU–The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Tuesday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- * BONDS
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * NEW BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- * BURN BAN.
- * CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ADDING DEANA MORRISON AS REQUISITIONING OFFICER AND JUD MAXWELL AS RECEIVING OFFICER AND REMOVING VICTORIA WHITFIELD FROM REQUISITIONING OFFICER AND LACRISHA SOUTHERLAND FROM RECEIVING OFFICER AS REQUESTED BY THE LEFLORE COUNTY ASSESSOR OFFICE.
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE GEOLOGICAL SURVEY MAPS AS SUBMITTED BY OKLAHOMA BOARD ON GEOGRAPHIC NAMES FOR RENAMING FEATURES IN LEFLORE COUNTY.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND US ARMY CORP. OF ENGINEERS REGARDING W.D. MAYO LOCK AND DAM, LEFLORE COUNTY.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE ANNUAL FINANCIAL WORK PLAN AS SUBMITTED BY USDA RE: AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND USDA-APHIS WILDLIFE SERVICES FOR WILDLIFE CONTROL.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE MAXIMUM HIGHWAY MONTHLY EXPENDITURES FOR SEPTEMBER, 2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE MONTHLY REPORT OF OFFICERS AS SUBMITTED FOR AUGUST, 2022.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE SIGNING CORRECTED DEED, TRANSCRIPT AND ORDER FROM COUNTY BID #9375 FOR LOTS IN BLOCK 79 OF ARKOMA.
- Adjourn