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Runoff primary election is Tuesday
Voters will go to the polls from 7 a.m. to 7 p.m. Tuesday for the runoff primary elections.
The Ledger will have special coverage of the elections beginning at 8 p.m. with a video news broadcast of final results later in the evening.
Here are the elections that voters in the county will vote on:
|STATE TREASURER – REPUBLICAN
|TODD RUSS
|CLARK JOLLEY
|SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION – REPUBLICAN
|RYAN WALTERS
|APRIL GRACE
|COMMISSIONER OF LABOR – REPUBLICAN
|LESLIE KATHRYN OSBORN
|SEAN ROBERTS
|CORPORATION COMMISSIONER – REPUBLICAN
|KIM DAVID
|TODD THOMSEN
|CONGRESSIONAL OFFICERS
|UNITED STATES SENATOR – REPUBLICAN (Unexpired Term)
|MARKWAYNE MULLIN
|T.W. SHANNON
|UNITED STATES SENATOR – DEMOCRAT
|MADISON HORN
|JASON BOLLINGER
|UNITED STATES REPRESENTATIVE – DISTRICT 02 – REPUBLICAN
|AVERY FRIX
|JOSH BRECHEEN
|LEGISLATIVE, DISTRICT AND COUNTY OFFICERS
|COUNTY ASSESSOR – REPUBLICAN
|DEANA MORRISON
|DENNIS P. YOCHUM
|COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 1 – REPUBLICAN
|VALLARD CAMPBELL III
|JESSIE WILSIE
|COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 3 – REPUBLICAN
|JAMIE OLIVER
|BUCKY PUGH
|KEOTA PUBLIC SCHOOLS
|PROPOSITION
|SMITHVILLE PUBLIC SCHOOLS
|PROPOSITION