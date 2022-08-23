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Runoff primary election is Tuesday

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Voters will go to the polls from 7 a.m. to 7 p.m. Tuesday for the runoff primary elections.

The Ledger will have special coverage of the elections beginning at 8 p.m. with a video news broadcast of final results later in the evening.

Here are the elections that voters in the county will vote on:

STATE TREASURER – REPUBLICAN

 

TODD RUSS

 

CLARK JOLLEY

 

SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION – REPUBLICAN

 

RYAN WALTERS

 

APRIL GRACE

 

COMMISSIONER OF LABOR – REPUBLICAN

 

LESLIE KATHRYN OSBORN

 

SEAN ROBERTS
  CORPORATION COMMISSIONER – REPUBLICAN

 

KIM DAVID

 

TODD THOMSEN
  CONGRESSIONAL OFFICERS
  UNITED STATES SENATOR – REPUBLICAN (Unexpired Term)

 

MARKWAYNE MULLIN

 

T.W. SHANNON

 

UNITED STATES SENATOR – DEMOCRAT

 

MADISON HORN

 

JASON BOLLINGER
  UNITED STATES REPRESENTATIVE – DISTRICT 02 – REPUBLICAN

 

AVERY FRIX

 

JOSH BRECHEEN

 

LEGISLATIVE, DISTRICT AND COUNTY OFFICERS
  COUNTY ASSESSOR – REPUBLICAN

 

DEANA MORRISON

 

DENNIS P. YOCHUM

 

COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 1 – REPUBLICAN

 

VALLARD CAMPBELL III

 

JESSIE WILSIE
  COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 3 – REPUBLICAN

 

JAMIE OLIVER

 

BUCKY PUGH
  KEOTA PUBLIC SCHOOLS

 

PROPOSITION
  SMITHVILLE PUBLIC SCHOOLS

 

PROPOSITION
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