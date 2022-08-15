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Commissioners’ agenda 8-15-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- *BONDS
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * NEW BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- * BURN BAN.
- * CONSER ROAD PROJECT(S).
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION OF REAPPOINTMENT FOR TY BARRETT FOR THE EDUCATIONAL AUTHORITY BOARD WITH TERM EXPIRING APRIL 5, 2027.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE APPLICATION FOR PERMIT FOR PIPELINE CROSSING AS SUBMITTED BY SETH OVERBEY REGARDING MACK WATSON CREEK IN SECTION 34, TOWNSHIP 8 NORTH, RANGE 24 EAST.
- ADJOURN.