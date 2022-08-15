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Commissioners’ agenda 8-15-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  1. *             CALL TO ORDER.
  2. *             MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. * PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR     PAYMENT).
  2. *BONDS
  3. * MONTHLY FEE REPORTS.
  4. * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. * NEW BUSINESS.
  7. * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. * BURN BAN.
  10. * CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION OF REAPPOINTMENT FOR TY BARRETT FOR THE EDUCATIONAL AUTHORITY BOARD WITH TERM EXPIRING APRIL 5, 2027.
  12. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE APPLICATION FOR PERMIT FOR PIPELINE CROSSING AS SUBMITTED BY SETH OVERBEY REGARDING MACK WATSON CREEK IN SECTION 34, TOWNSHIP 8 NORTH, RANGE 24 EAST.
  13. ADJOURN.
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