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Commissioners’ agenda 8-8-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT..
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE KEDDO REAP CLOSE OUT DOCUMENTS REGARDING REAP PROJECT No. K6019-22-HAW22.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DETERMINING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR AUGUST, 2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE TREASURER’S MONTHLY REPORT OF OFFICERS FOR JULY, 2022.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE SALE OF COUNTY OWNED PROPERTY IN ARKOMA REGARDING BID #9375.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #2 CBRI GAP CREEK ROAD PROJECT #22CBRI-D2-RD-075 (105).
- VOTE TO ENTER INTO EXECUTIVE SESSION FOR CONFIDENTIAL COMMUNICATIONS BETWEEN THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS AND LAW FIRM IDENTIFIED AS FULMER SILL LAW GROUP REGARDING JANSSEN OKLAHOMA SUBDIVISION OPIOID SETTLEMENT AGREEMENT. Possible Executive Session for the purpose of confidential communications between the Board of County Commissioners of the County of LeFlore and representative(s) of the above listed law firm concerning the federal settlement previously referenced. Public disclosure of these confidential communications would seriously impair the ability of the board and representative(s) of the above listed law firm to properly process and defend this litigation. As such, the communication in this Executive Session is confidential. AUTHORITY: Title 25 Okla. Statute, § 307(B)(04).
- VOTE TO EXIT EXECUTIVE SESSION AND RETURN TO REGULAR MEETING AND POSSIBLY VOTE REGARDING ABOVE REFERENCED CASE.
- DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION NECESSARY AS RESULT OF THE EXECUTIVE SESSION
- ADJOURN