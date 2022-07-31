| logout
Commissioners’ agenda 8-1-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI CASH FUND REIMBURSEMENT REQUESTS REGARDING CBRI PROJECT No. 22CBRI-D2-RD-P069 AS SUBMITTED BY COUNTY COMMISSIONER HIGHWAY DEPARTMENT DISTRICT No. 2.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE LEASE DOCUMENTS BETWEEN LEFLORE COUNTY, LANDERS CHRYSLER AND WELCH STATE BANK TO BENEFIT HAW CREEK VFD.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FLOODPLAIN APPLICATION REQUESTED BY TRAVIS SAMPLE TO ACCESS EAST SIDE OF HWY. 59 IN PART OF THE SW NW SECTION 25 TOWNSHIP 4 NORTH, RANGE 25 EAST.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI PROJECTS FOR DISTRICT #1 AS FOLLOWS: 22CBRI-D1-RD-P086 205TH AVE; 22CBRI-D1-RD-P087 210TH AVE.; 22CBRI-D1-RD-P088 CARTER LAKE RD; 22CBRI-D1-RD-P089 KERR RD. 22CBRI-D1-RD-P090 KERR ROAD.
- ADJOURN.