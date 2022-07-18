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Agenda for county commissioners 7-18-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will hold a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  2. BOND
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW BUSINESS.
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. AFTER HOLDING PUBLIC HEARING, HAVE DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION RE: VACATING/CLOSING A PORTION OF OF FISH HATCHERY ROAD, HODGEN OKLAHOMA, STARTING APPROXIMATELY SOUTH EAST OF PARCEL ID 0000-24-04N-25E-0-011-00, PROPERTY 49340 FISH HATCHERY ROAD LYING IN OR ADJACENT TO SECTIONS 14,23, & 24, TOWNSHIP 4 NORTH, RANGE 25 EAST.
  12. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FISCAL YEAR 2023 CONTRACT RENEWAL BETWEEN LEFLORE COUNTY AND STATE OF OKLAHOMA JUVENILE AFFAIRS FOR JUVENILE DETENTION.
  13. OPEN AND POSSIBLY AWARD BID FOR NEW TRUCK TO BENEFIT HAW CREEK FIRE DEPARTMENT, PARTIAL FUNDING PROVIDED BY A REAP GRANT.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN EASTERN OKLAHOMA YOUTH SERVICES AND LEFLORE COUNTY.
  15. REVIEW WITH POSSIBLE ACTION TORT CLAIM FILED BY KARA HARRISON FOR ALLEGED TIRE DAMAGE AS A RESULT OF LAKEVIEW DRIVE ROAD CONDITIONS.
  16. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE 2023 BLANKET REAP GRANT APPLICATIONS.
  17. DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION REGARDING RE-APPOINTMENTS OF WAYNE ANDREWS AND LEROY BILLY TO THE HOSPITAL AUTHORITY BOARD AND ALSO THE LEFLORE COUNTY HOSPITAL SALES TAX SUPPORTED BOARD.
  18. ADJOURN.
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