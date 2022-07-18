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Agenda for county commissioners 7-18-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will hold a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BOND
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- AFTER HOLDING PUBLIC HEARING, HAVE DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION RE: VACATING/CLOSING A PORTION OF OF FISH HATCHERY ROAD, HODGEN OKLAHOMA, STARTING APPROXIMATELY SOUTH EAST OF PARCEL ID 0000-24-04N-25E-0-011-00, PROPERTY 49340 FISH HATCHERY ROAD LYING IN OR ADJACENT TO SECTIONS 14,23, & 24, TOWNSHIP 4 NORTH, RANGE 25 EAST.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FISCAL YEAR 2023 CONTRACT RENEWAL BETWEEN LEFLORE COUNTY AND STATE OF OKLAHOMA JUVENILE AFFAIRS FOR JUVENILE DETENTION.
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID FOR NEW TRUCK TO BENEFIT HAW CREEK FIRE DEPARTMENT, PARTIAL FUNDING PROVIDED BY A REAP GRANT.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN EASTERN OKLAHOMA YOUTH SERVICES AND LEFLORE COUNTY.
- REVIEW WITH POSSIBLE ACTION TORT CLAIM FILED BY KARA HARRISON FOR ALLEGED TIRE DAMAGE AS A RESULT OF LAKEVIEW DRIVE ROAD CONDITIONS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE 2023 BLANKET REAP GRANT APPLICATIONS.
- DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION REGARDING RE-APPOINTMENTS OF WAYNE ANDREWS AND LEROY BILLY TO THE HOSPITAL AUTHORITY BOARD AND ALSO THE LEFLORE COUNTY HOSPITAL SALES TAX SUPPORTED BOARD.
- ADJOURN.