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Agenda for commissioners 7-11-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- * BONDS
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * NEW BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- * BURN BAN.
- * CONSER ROAD PROJECT(S).
- AFTER HOLDING PUBLIC HEARING, HAVE DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION RE: VACATING/CLOSING ALL OF BUCK CREEK ROAD CUT THROUGH, CONNECTING COUNTY ROADS N4660 AND E1280, LYING IN OR ADJACENT TO SECTIONS 13, 14 & 24, TOWNSHIP 8 NORTH, RANGE 24 EAST.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE ENGAGEMENT LETTER BETWEEN WELLS, WANN & COMPANY TO PREPARE COUNTY BUDGETS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE TREASURER’S MONTHLY REPORT OF OFFICERS FOR JUNE, 2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND WESTERN PLAINS YOUTH & FAMILY SERVICES, INC. (WPYSF) FOR NORTHWEST OKLAHOMA REGIONAL JUVENILE DETENTION SERVICES.
- REVIEW OFFICIAL CERTIFICATE OF VOTES AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY ELECTION BOARD FOR ELECTIONS HELD JUNE 28, 2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION CHANGING SIGNER OF CREDIT CARD HELD AT CENTRAL NATIONAL BANK FROM DAN CARTER TO DAVID MITCH SUTTER.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CHANGE IN RECEIVING OFFICER FROM KAREN NOLEN TO LACRISHA SOUTHERLAND, AND CHANGE IN REQUISITIONING OFFICER FROM SHERRIE SMITH TO KELLIE CHRISTENBERRY FOR THE BENEFIT OF THE LEFLORE COUNTY TREASURER.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE FY 2022-2023 EMERGENCY MANAGEMENT OPERATIONS PLAN.
- ADJOURN.