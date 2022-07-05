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Commissioners’ agenda 7-5-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Tuesday in the LeFlore County office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING COUNTY TREASURER RESALE FUND FINANCIAL STATEMENT.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING CHANGE FROM KAYLA CURRY TO TAMMY HATCHER AS RECEIVING OFFICERS ON ALL RURAL FIRE DEPARTMENT ACCOUNTS, AND REQUISITIONING OFFICER TO ALL COUNTY CLERK AND GENERAL FUND ACCOUNTS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DETERMINING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR JULY, 2022.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FISCAL YEAR 2022/2023 CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND COMMUNITYWORKS (CLEVELAND AND POTTAWATOMIE COUNTIES) FOR JUVENILE DETENTION SERVICES.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE KEDDO REAP K6022-22-HODRD CLOSE-OUT DOCUMENTS.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION AS SUBMITTED BY FEMA REGARDING LEFLORE COUNTY HAZARD MITIGATION PLAN.
- ADJOURN.