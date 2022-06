Primary results for LeFlore County

By Craig Hall

Updated results 7:59

State Representative District 1 34 of 12 precincts in

Eddy Dempsey 185

David Chapman 119

State Representative District 15 2 of 3 precincts in

Angie Brinlee 29

Randy Randleman 55

LeFlore County assessor 14 of 37 precincts in

Gaylan Freeman 310

Dennis Yochum 763

Deana Morrison 804

County commissioner District 1 3 of 11 precincts in

Jessie Wilsie 115

Vallard Campbell III 192

Carroll Rogers 74

County commissioner district No. 3 4 of 14 precincts in

Kevin Wiles 113

Roy K. Hall Sr. 10

Bucky Pugh 144

Jamie Oliver 212