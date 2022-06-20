 Skip to content

Agenda for county commissioners 6-21-2022

| |
Courthouse

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR  PAYMENT).
  2. BONDS
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW BUSINESS.
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PROJECT AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND THE OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FOR THE CONSTRUCTION OF A LAKE ACCESS ROAD, STATE PROJECT No. SAP-240D(099).
  12. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION FOR LEFLORE COUNTY INVESTMENT POLICY AND DESIGNATION OF LEFLORE COUNTY DEPOSITORY BANKS FOR FISCAL YEAR 2022/2023.
  13. REVIEW AND POSSIBLY APPROVE 2022 RETURN OF RESALE AND MINUTES AS SUBMITTED BY COUNTY TREASURER FOR RESALE HELD JUNE 13, 2022.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISPOSING OF EQUIPMENT RECORDS AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY ASSESSOR AND SOLID WASTE DEPARTMENTS.
  15. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE LATHAM ROAD CBRI PROJECT No. 22CBRI-D2-RD-P074(105).
  16. OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING LEFLORE COUNTY 6 MONTH HIGHWAY MATERIALS.
  17. OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PUBLICATION OF LEFLORE COUNTY COMMISSIONER PROCEEDINGS.
  18. ADJOURN.
Posted in News, Top Stories

Leave a Comment