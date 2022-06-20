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Agenda for county commissioners 6-21-2022
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PROJECT AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND THE OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FOR THE CONSTRUCTION OF A LAKE ACCESS ROAD, STATE PROJECT No. SAP-240D(099).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION FOR LEFLORE COUNTY INVESTMENT POLICY AND DESIGNATION OF LEFLORE COUNTY DEPOSITORY BANKS FOR FISCAL YEAR 2022/2023.
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE 2022 RETURN OF RESALE AND MINUTES AS SUBMITTED BY COUNTY TREASURER FOR RESALE HELD JUNE 13, 2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISPOSING OF EQUIPMENT RECORDS AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY ASSESSOR AND SOLID WASTE DEPARTMENTS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE LATHAM ROAD CBRI PROJECT No. 22CBRI-D2-RD-P074(105).
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING LEFLORE COUNTY 6 MONTH HIGHWAY MATERIALS.
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PUBLICATION OF LEFLORE COUNTY COMMISSIONER PROCEEDINGS.
- ADJOURN.