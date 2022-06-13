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Agenda for commissioners 6-13-2022
The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO HOLD A PUBLIC HEARING REGARDING CLOSING A PORTION OF ROAD KNOWN AS FISH HATCHERY ROAD LOCATED IN HODGEN OKLAHOMA APPROXIMATELY SOUTH EAST OF PARCEL ID 0000-24-04N-25E-0-011-00, LYING IN OR ADJACENT TO SECTIONS 14, 23 & 24 TOWNSHIP 4 NORTH, RANGE 25 EAST.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE QUOTE IN THE AMOUNT OF $149,376.00 AS SUBMITTED BY THE ASSOCIATION OF COUNTY COMMISSIONERS OF OKLAHOMA, A.K.A ACCO, REGARDING RENEWAL WORKMAN’S COMPENSATION INSURANCE (ACCO-SIG).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION LETTER FOR REQUISITIONING OFFICERS FOR THE LEFLORE COUNTY DETENTION CENTER.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING ELECTION BOARD REIMBURSEMENT FOR OVERTIME COMPENSATION AND SOCIAL SECURITY OVERTIME HOURS WORKED FOR FY 22/23.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING ELECTION BOARD REIMBURSEMENT FOR PRECINCT POLL BOOKS AND POSTAGE FOR SPECIAL ELECTIONS FOR FY 22/23.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION THAT WAIVES BIDDING PROCEDURES AND INSTEAD OBTAIN QUOTES FOR FUEL DUE TO THE VOLATILITY OF CURRENT FUEL PRICES.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING RENEWAL OF ALL LEFLORE COUNTY DEPARTMENT LEASE CONTRACTS FOR FISCAL YEAR 2022/2023.
- DISCUSS AND POSSIBLE APPROVE AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND ODOT FOR WISTER LAKE ACCESS PROJECT NO. SAP-240D(099), JOB PIECE NO. 35449(04).
- ADJOURN.