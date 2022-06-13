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Agenda for commissioners 6-13-2022

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Courthouse

The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of commissioners.

 

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  2. BONDS
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW BUSINESS.
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO HOLD A PUBLIC HEARING REGARDING CLOSING A PORTION OF ROAD KNOWN AS FISH HATCHERY ROAD LOCATED IN HODGEN OKLAHOMA APPROXIMATELY SOUTH EAST OF PARCEL ID 0000-24-04N-25E-0-011-00, LYING IN OR ADJACENT TO SECTIONS 14, 23 & 24 TOWNSHIP 4 NORTH, RANGE 25 EAST.
  12. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE QUOTE IN THE AMOUNT OF $149,376.00 AS SUBMITTED BY THE ASSOCIATION OF COUNTY COMMISSIONERS OF OKLAHOMA, A.K.A ACCO, REGARDING RENEWAL WORKMAN’S COMPENSATION INSURANCE (ACCO-SIG).
  13. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION LETTER FOR REQUISITIONING OFFICERS FOR THE LEFLORE COUNTY DETENTION CENTER.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING ELECTION BOARD REIMBURSEMENT FOR OVERTIME COMPENSATION AND SOCIAL SECURITY OVERTIME HOURS WORKED FOR FY 22/23.
  15. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING ELECTION BOARD REIMBURSEMENT  FOR PRECINCT POLL  BOOKS AND POSTAGE FOR SPECIAL ELECTIONS FOR FY 22/23.
  16. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION THAT WAIVES BIDDING PROCEDURES AND INSTEAD OBTAIN QUOTES FOR FUEL DUE TO THE VOLATILITY OF CURRENT FUEL PRICES.
  17. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING RENEWAL OF ALL LEFLORE COUNTY DEPARTMENT LEASE CONTRACTS FOR FISCAL YEAR 2022/2023.
  18. DISCUSS AND POSSIBLE APPROVE AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND ODOT FOR WISTER LAKE ACCESS PROJECT NO. SAP-240D(099), JOB PIECE NO. 35449(04).
  19. ADJOURN.
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