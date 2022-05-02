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Commissioners’ agenda 5-2-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI #22CBRI-D3-RD-P077(105) PROJECT FOR MERLE BRANCH ROAD.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FISCAL YEAR 22/23 CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND TULSA COUNTY JUVENILE DETENTION CENTER HOME.
- ADJOURN.