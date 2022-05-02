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Commissioners’ agenda 5-2-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  2. BONDS
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI #22CBRI-D3-RD-P077(105) PROJECT FOR MERLE BRANCH ROAD.
  12. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE FISCAL YEAR 22/23 CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND TULSA COUNTY JUVENILE DETENTION CENTER HOME.
  13. ADJOURN.
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