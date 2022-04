LeFlore County sports scoreboard 4-28-2022

Baseball

Atoka 14, Heavener 4

Atoka 18, Heavener 7

Talihina 5, Howe 2

Howe 9, Talihina 0

LeFlore 9, Sentinel 6

Caney 7, LeFlore 2

Wilburton 12, Pocola 0

Wilburton 8, Pocola 3

Poteau 12, Miami 0

Poteau 20, Miami 1

Wister 8, Wewoka 0

Wister 16, Wewoka 0

Softball

Silo 12, Howe 2

Howe 5, Coalgate 3

Howe 8, Morris 3

Whitesboro 9, Pittsburg 2

Whitesboro 17, LeFlore 4

LeFlore 7, Tupelo 6

LeFlore 13, Pitt 12

Stroud 7, Wister 6

Vanoss 11, Wister 4.

To add scores or make corrections, email craig@heavenerledger.com.

