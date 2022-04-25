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Agenda for commissioners 4-25-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTIONS DISPOSING OF EQUIPMENT AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO REINVEST SURPLUS OF PUBLIC HEALTH FUNDS FOR MAY, 2022.
- MEET WITH GLOBE LIFE REPRESENTATIVE VETA MELVIN TO DISCUSS SUPPLEMENTAL INSURANCE FOR LEFLORE COUNTY EMPLOYEES.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI PROJECT NUMBERS, 22-CBRI-D2-RD-P070 BRANSON ROAD AND 22-CBRI-D2-P071 WILDHORSE ROAD REGARDING CULVERT REPLACEMENTS.
- ADJOURN.