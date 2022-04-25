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Agenda for commissioners 4-25-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  2. BONDS
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTIONS DISPOSING OF EQUIPMENT AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT.
  12. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO REINVEST SURPLUS OF PUBLIC HEALTH FUNDS FOR MAY, 2022.
  13. MEET WITH GLOBE LIFE REPRESENTATIVE VETA MELVIN TO DISCUSS SUPPLEMENTAL INSURANCE FOR LEFLORE COUNTY EMPLOYEES.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI PROJECT NUMBERS, 22-CBRI-D2-RD-P070 BRANSON ROAD AND 22-CBRI-D2-P071 WILDHORSE ROAD REGARDING CULVERT REPLACEMENTS.
  15. ADJOURN.
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