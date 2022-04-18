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Commissioners’ agenda 4-18-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the officeof the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY ASSESSOR AND TASC TO PROVIDE OIL AND GAS LEASE INFORMATION.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ADDING GAIL ROBINSON AS RECEIVING OFFICER AND REMOVING MAKEALA HICKS AS REQUESTED BY THE LEFLORE COUNTY DETENTION CENTER.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE APPOINTMENT OF JOHN WAGGONER TO THE LEFLORE COUNTY FLOOD PLAIN BOARD.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO SURPLUS OF A 2008 DUMP TRUCK FROM DISTRICT #2 INVENTORY.
- TABLED FROM PREVIOUS MEETING: DISCUSS AND POSSIBLY AWARD BID FOR COURTHOUSE CHILLER.
- ADJOURN.