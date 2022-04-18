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Commissioners’ agenda 4-18-2022

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courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the officeof the board of county commissioners.

AGENDA:

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  1. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR   PAYMENT).
  2. BONDS
  3. MONTHLY FEE REPORTS.
  4. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  5. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  6. NEW
  7. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  8. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  9. BURN BAN.
  10. CONSER ROAD PROJECT(S).
  11. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY ASSESSOR AND TASC TO PROVIDE OIL AND GAS LEASE INFORMATION.
  12. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ADDING GAIL ROBINSON AS RECEIVING OFFICER AND REMOVING MAKEALA HICKS AS REQUESTED BY  THE LEFLORE COUNTY DETENTION CENTER.
  13. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE APPOINTMENT OF JOHN WAGGONER TO THE LEFLORE COUNTY FLOOD PLAIN BOARD.
  14. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO SURPLUS OF A 2008 DUMP TRUCK FROM DISTRICT #2 INVENTORY.
  15. TABLED FROM PREVIOUS MEETING:  DISCUSS AND POSSIBLY AWARD BID FOR COURTHOUSE CHILLER.
  16. ADJOURN.
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