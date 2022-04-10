| logout
Agenda for commissioners 4-11-2022
The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS.
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING RE-APPOINTMENT OF DOUG HARPER TO THE LEFLORE COUNTY EMS BOARD.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING THE APPOINTMENT OF KEVIN LASHLEY TO THE LEFLORE COUNTY FLOODPLAIN.
- REVIEW WITH POSSIBLE APPROVAL AGREEMENT BETWEEN CHOCTAW NATION OF OKLAHOMA AND LEFLORE COUNTY
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REGARDING ALLOCATION OF ARPA FUNDS.
- REVIEW WITH POSSIBLE APPROVAL DECLARATION OF SURPLUS REGARDING CATERPILLAR BACKHOE TO BENEFIT COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DISTRICT 2.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING THE SALE OF A 2011 BACKHOE FOR THE BENEFIT OF COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DISTRICT No. 2.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PAY ESTIMATE No. 16 REGARDING CONSER ROAD PROJECT PHASE I AS SUBMITTED BY ROBINSON CONSTRUCTION.
- REVIEW WITH POSSIBLE ACTION OATH OF OFFICE ACKNOWLEDGMENT REGARDING APPOINTMENT OF CRYSTAL SHIPMAN TO THE LEFLORE COUNTY FAIR BOARD.
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE AND INSTALL OF A 1 TON CHILLER TO BENEFIT THE LEFLORE COUNTY COURTHOUSE.
- ADJOURN.