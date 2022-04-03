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Commissioners’ agenda 4-4-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  3. PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
  4. BONDS.
  5. MONTHLY FEE REPORTS.
  6. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  7. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  8. NEW
  9. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  10. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  11. BURN BAN.
  12. CONSER ROAD PROJECT(S).
  13. DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING RESOLUTION TO DETERMINE MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR APRIL, 2022.
  14. MEET WITH LEFLORE RURAL WATER DISTRICT #2 REPRESENTATIVE FOR DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING REQUEST FOR FINANCIAL SUPPORT FROM COUNTY ARPA 2021 FUNDS.
  15. ADJOURN.
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