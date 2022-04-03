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Commissioners’ agenda 4-4-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS.
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING RESOLUTION TO DETERMINE MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR APRIL, 2022.
- MEET WITH LEFLORE RURAL WATER DISTRICT #2 REPRESENTATIVE FOR DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING REQUEST FOR FINANCIAL SUPPORT FROM COUNTY ARPA 2021 FUNDS.
- ADJOURN.