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Commissioners’ agenda 3-28-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners have scheduled a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL (SEE ATTACHED LIST TO BE PRESENTED FOR PAYMENT).
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- NEW BUSINESS
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CORRECTION LEASE AGREEMENT FOR PURCHASE OF FOUR (4) SHERIFF VEHICLES.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PUBLIC HEALTH INVESTMENT RESOLUTION ALLOWING COUNTY TREASURER TO REINVEST SURPLUS FUNDS.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN VIP VOICE SERVICES AND LEFLORE COUNTY AS SUBMITTED BY THE LEFLORE COUNTY HEALTH DEPARTMENT.
- DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION ON AMERICAN RESCUE PLAN ACT 2021 (ARPA 2021) FINAL RULE SELECTING THE STANDARD ALLOWANCE FOR REVENUE LOSS OF TEN MILLION DOLLAR ($10,000,000.00).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISPOSING OF EQUIPMENT RECORD AS PROVIDED BY THE LEFLORE COUNTY CLERK’S OFFICE.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE INMATE PUBLIC WORKS PROJECT AGREEMENT BETWEEN LEFLORE COUNTY SHERIFF AND ODOT.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO DISPOSE OF EQUIPMENT FROM TREASURER’S INVENTORY.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE SUBCONTRACT NON-COLLUSION AFFIDAVITS BETWEEN LEFLORE COUNTY AND KIAMICHI ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT OF OKLAHOMA, A.K.A. KEDDO, FOR 2022 REAP GRANTS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CERTIFICATE OF AUTHORIZED SIGNATURES, AND RESOLUTIONS FOR 2022 KEDDO REAP GRANT RECEIVING/ REQUISITIONING OFFICERS.
- ADJOURN.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CERTIFICATE OF AUTHORIZED SIGNATURES, AND RESOLUTIONS FOR 2022 KEDDO REAP GRANT RECEIVING/ REQUISITIONING OFFICERS.