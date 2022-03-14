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Agenda for county commissioners 3-14-2022

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Courthouse

The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

  • CALL TO ORDER.
  • MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • BONDS
  • MONTHLY FEE REPORTS.
  • TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • OLD BUSINESS.
  • CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  • CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  • BURN BAN.
  • CONSER ROAD PROJECT(S).
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING PURCHASE AND INSTALL OF 100 TON CHILLER FOR THE LEFLORE COUNTY COURTHOUSE.
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PROGRAMMING RESOLUTIONS FOR GOATS BLUFF ROAD PROJECT #22CBRI-D3-RD-P075(105) AND MIDWAY ROAD PROJECT #22CBRI-D3-RD-P076(105).
  • MEET WITH POTEAU VALLEY IMPROVEMENT AUTHORITIES REPRESENTATIVE MICK LAFEVERS FOR DISCUSSION OVER AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021 (ARPA 2021) FUNDS.
  • ADJOURN.
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