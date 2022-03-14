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Agenda for county commissioners 3-14-2022
The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- OLD BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING PURCHASE AND INSTALL OF 100 TON CHILLER FOR THE LEFLORE COUNTY COURTHOUSE.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PROGRAMMING RESOLUTIONS FOR GOATS BLUFF ROAD PROJECT #22CBRI-D3-RD-P075(105) AND MIDWAY ROAD PROJECT #22CBRI-D3-RD-P076(105).
- MEET WITH POTEAU VALLEY IMPROVEMENT AUTHORITIES REPRESENTATIVE MICK LAFEVERS FOR DISCUSSION OVER AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021 (ARPA 2021) FUNDS.
- ADJOURN.