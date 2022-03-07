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LeFlore County commissioners’ agenda 3-7-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners in the courthouse. 

AGENDA:

 

  • CALL TO ORDER.
  • MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • BONDS
  • MONTHLY FEE REPORTS.
  • TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • OLD BUSINESS.
  • CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  • CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  • BURN BAN.
  • CONSER ROAD PROJECT(S).
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DOCUMENT REGARDING FISCAL RECOVERY FUNDS FOR PREMIUM PAY DOCUMENTATION.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ADDITIONS OF LACRISHA SOUTHERLAND AND JAMIE SPILLER AS RECEIVING OFFICERS AND SADIE DOUCETTE AS REQUISITION OFFICER TO THE LEFLORE COUNTY ASSESSOR’S OFFICE.
  • DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION REGARDING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES RESOLUTION FOR MARCH, 2022.
  • REVIEW WITH POSSIBLE ACTION REGARDING NOTICE OF SECURITY INCIDENT.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE MONTHLY REPORT OF OFFICERS AS SUBMITTED FOR FEBRUARY, 2022.
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