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LeFlore County commissioners’ agenda 3-7-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners in the courthouse.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- OLD BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DOCUMENT REGARDING FISCAL RECOVERY FUNDS FOR PREMIUM PAY DOCUMENTATION.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ADDITIONS OF LACRISHA SOUTHERLAND AND JAMIE SPILLER AS RECEIVING OFFICERS AND SADIE DOUCETTE AS REQUISITION OFFICER TO THE LEFLORE COUNTY ASSESSOR’S OFFICE.
- DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION REGARDING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES RESOLUTION FOR MARCH, 2022.
- REVIEW WITH POSSIBLE ACTION REGARDING NOTICE OF SECURITY INCIDENT.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE MONTHLY REPORT OF OFFICERS AS SUBMITTED FOR FEBRUARY, 2022.