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Commissioners’ agenda 2-28-2022
LeFlore County commissioners meet 9 a.m. Monday in a regular business meeting in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- BONDS.
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- OLD BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE TORT CLAIM AS SUBMITTED BY CHOCTAW NATION OFFICER HUMPHREY FOR DAMAGES TO NATION VEHICLE.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO REINVEST SURPLUS OF HEALTH DEPARTMENT FUNDS.
- ADJOURN