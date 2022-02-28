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Commissioners’ agenda 2-28-2022

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Courthouse

LeFlore County commissioners meet 9 a.m. Monday in a regular business meeting in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

  1. CALL TO ORDER.
  2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  3. PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  4. BONDS.
  5. MONTHLY FEE REPORTS.
  6. TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  7. BLANKET PURCHASE ORDERS.
  8. OLD BUSINESS.
  9. CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  10. CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  11. BURN BAN.
  12. CONSER ROAD PROJECT(S).
  13. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE TORT CLAIM AS SUBMITTED BY CHOCTAW NATION OFFICER HUMPHREY FOR DAMAGES TO NATION VEHICLE.
  14. CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO REINVEST SURPLUS OF HEALTH DEPARTMENT FUNDS.
  15. ADJOURN
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