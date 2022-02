Boys

Districts

Class 2A, Area III

Pocola 54, Central Sallisaw 23

Class 2A, Area III

Howe 62, Hulbert 44

Panama 58, Hartshorne 50

Regionals

Class A Area II

Arkoma 40, Quapaw 10

Girls

Districts

Class 2A, Area III

Pocola 67, Central 37

Class 2A, Area III

Howe 92, Hulbert 29

Hartshorne 55, Panama 26

Regionals

Class B

Area IV

Pittsburg 64, LeFlore 29

Whitesboro 48, McCurtain 35

To report scores on these or other games from area schools, text (918) 649-4712.

See the area scoreboard on our newsletter HERE.