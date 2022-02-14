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Agenda for commissioners 2-14-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- Bonds.
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- OLD BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- CONSER ROAD PROJECT(S).
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE LEASE DOCUMENTS BETWEEN LEFLORE COUNTY DISTRICT #2, WELCH STATE BANK AND JOHN DEERE REGARDING PURCHASE OF A NEW TRACTOR.
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE DISPOSING OF EQUIPMENT RECORD AS SUBMITTED BY LEFLORE COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT DISTRICT 3.
- ADJOURN