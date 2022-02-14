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Agenda for commissioners 2-14-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.AGENDA:

 

  • CALL TO ORDER.
  • MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • Bonds.
  • MONTHLY FEE REPORTS.
  • TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • OLD BUSINESS.
  • CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  • CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  • BURN BAN.
  • CONSER ROAD PROJECT(S).
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE LEASE DOCUMENTS BETWEEN LEFLORE COUNTY DISTRICT #2, WELCH STATE BANK AND JOHN DEERE REGARDING PURCHASE OF A NEW TRACTOR.
  • REVIEW AND POSSIBLY APPROVE DISPOSING OF EQUIPMENT RECORD AS SUBMITTED BY LEFLORE COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT DISTRICT 3.
  • ADJOURN
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