By Craig Hall

The LeFlore County scoreboard for games from Friday.

Boys

Arkoma 42, Buffalo Valley 41

Heavener 44, Wilburton 36

Red Oak 46, Howe 43

Kinta 47, LeFlore 43

Panama 72, Clayton 31

Pocola 64, Talihina 32

Spiro 36, Poteau 33 (OT)

Girls

Buffalo Valley 66, Arkoma 21

Heavener 59, Wilburton 32

Howe 57, Red Oak 21

LeFlore 47, Kinta 33

Panama 54, Clayton 30

Pocola 53, Talihina 21

To make correction, add information or scores, email craig@heavenerledger.com.