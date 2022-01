Boys

Arkoma 50, Keota 40

Braggs 42, Cameron 38

Pocola 60, Heavener 49

Quinton 58, Wister 56

Girls

Heavener 50, Pocola 37

Hartshorne 57, Talihina 31

Wister 41, Quinton 37

To add scores or information, or to make a correction, email craig@heavenerledger.com or call (918 653-2425.

Support the Ledger and subscribe to our newsletter HERE for only $5 per month and get our daily newsletter with the best news, sports and more in LeFlore County.