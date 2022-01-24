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Commissioners’ agenda 1-24-2022
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The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- CALL TO ORDER.
- MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- BONDS
- MONTHLY FEE REPORTS.
- TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- BLANKET PURCHASE ORDERS.
- OLD BUSINESS.
- CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- BURN BAN.
- OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION REGARDING REQUEST FOR FLOODPLAIN SERVICES AT AIRPORT ROAD, POTEAU, OK AS SUBMITTED BY THE KANSAS CITY SOUTHERN RAILWAY COMPANY (KCS).
- TABLED FROM PREVIOUS MEETING: CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE APPOINTMENT OF FIRST DEPUTY TO THE COUNTY ASSESSOR’S OFFICE.
- TABLED FROM PREVIOUS MEETING: DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO CREATE AND MAINTAIN A COUNTY REWARD FUND FOR LITTERING OFFENSES COLLECTIONS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RECEIVING AND REQUISITIONING OFFICERS LIST AS SUBMITTED BY THE COURT CLERK’S.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE 2021 ASSESSOR’S VETERAN’S EXEMPTION LETTER.
- ADJOURN