By Craig Hall

Boys

Okay 49, Arkoma 47

Pocola 68, Wilburton 34

Stilwell 64, Poteau 37

Girls

Pocola 56, Wilburton 24

Stilwell 53, Poteau 28

To report a score, add information or make a correction, email craig@heavenerledger.com or text (918) 649-4712.