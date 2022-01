Basketball

Boys

Arkoma 46, Central High 36

Keota 72, Bokoshe 27

LeFlore 55, Antlers 30

Pocola 50, Spiro 37

Henryetta 59, Poteau 46

Silo 64, Talihina 39

Girls

Fletcher 25, Arkoma 15

LeFlore 46, Calera 43

Pocola 60, Spiro 36

Okemah 37, Poteau 29

Marlowe 48, Talihina 11

Whitesboro 63, Cameron 37

Dewar 48, Wister 46

To report scores or add information, or to make a correction email craig@heavenerledger.com or text (844) 673-0508.