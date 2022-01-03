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Commissioners’ agenda 1-3-2022
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- * BONDS
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- REVIEW WITH POSSIBLE APPROVAL OF INTERSTATE 40 CROSSTOWN STEEL BEAM TRANSFER FORM.
- MEET WITH DEQ REPRESENTATIVE REGARDING A TICKET REWARD GRANT TO FOR THE LEFLORE COUNTY SOLID WASTE DEPARTMENT.
- VOTE TO APPOINT CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN TO THE LEFLORE COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS.
- TABLED FROM PREVIOUS MEETING: AWARD BID FOR 6-MONTH COUNTY HIGHWAY MATERIAL.
- ADJOURN