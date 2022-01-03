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Commissioners’ agenda 1-3-2022

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  1. * CALL TO ORDER.
  2. * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  3. * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  4. * BONDS
  5. * MONTHLY FEE REPORTS.
  6. * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  7. * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  8. * OLD BUSINESS.
  9. * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  10. * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENTS.
  11. * BURN BAN.
  12. * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
  13. REVIEW WITH POSSIBLE APPROVAL OF INTERSTATE 40 CROSSTOWN STEEL BEAM TRANSFER FORM.
  14. MEET WITH DEQ REPRESENTATIVE REGARDING A TICKET REWARD GRANT TO FOR THE LEFLORE COUNTY SOLID WASTE DEPARTMENT.
  15. VOTE TO APPOINT CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN TO THE LEFLORE COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS.
  16. TABLED FROM PREVIOUS MEETING: AWARD BID FOR 6-MONTH COUNTY HIGHWAY MATERIAL.
  17. ADJOURN
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