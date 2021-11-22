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LeFlore County commissioners’ agenda 11-22-2021

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Courthouse

The board of LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  • * CALL TO ORDER.
  • * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • *
  • * MONTHLY FEE REPORTS.
  • * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • * OLD BUSINESS.
  • * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  • * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
  • * BURN BAN.
  • * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO SELL COUNTY PROPERTY BID #9374 DESCRIBED AS LOT 4 BLOCK 55 TOWN OF SPIRO.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE QUIT CLAIM DEED CLEARING TITLE FOR KN PROPERTIES IN SECTION 23, TOWNSHIP 9 NORTH, RANGE 25 EAST .
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DECLARING 2011 FORD TRUCK AS SURPLUS COUNTY PROPERTY ALLOWING TRUCK TO BE SOLD OR TRADED.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING SELL OF 2011 FORD TRUCK FROM ASSESSOR INVENTORY.
  • DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION APPROVAL OF 2021 FISCAL YEAR FINANCIALS, AND FOOTNOTES TO FINANCIALS, AS PRESENTED BY COUNTY TREASURER, APRIL CAUGHERN.
  • Agenda.
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