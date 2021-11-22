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LeFlore County commissioners’ agenda 11-22-2021
The board of LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- *
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO SELL COUNTY PROPERTY BID #9374 DESCRIBED AS LOT 4 BLOCK 55 TOWN OF SPIRO.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE QUIT CLAIM DEED CLEARING TITLE FOR KN PROPERTIES IN SECTION 23, TOWNSHIP 9 NORTH, RANGE 25 EAST .
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DECLARING 2011 FORD TRUCK AS SURPLUS COUNTY PROPERTY ALLOWING TRUCK TO BE SOLD OR TRADED.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING SELL OF 2011 FORD TRUCK FROM ASSESSOR INVENTORY.
- DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION APPROVAL OF 2021 FISCAL YEAR FINANCIALS, AND FOOTNOTES TO FINANCIALS, AS PRESENTED BY COUNTY TREASURER, APRIL CAUGHERN.
- Agenda.